В 2019 году корью заболели девять курян

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:07:05+03:00

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В 2019 году в России было зарегистрировано около 4,5 тысяч случаев кори. Вместе с тем, несмотря на некоторый рост заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори относительно стабильная, показатель заболеваемости корью в Российской Федерации в десятки раз ниже, чем в странах Европейского региона, сообщили в Роспотребнадзоре.

Большинство заболевших, как детей, так и взрослых, были не привиты против кори. Главная причина отсутствия прививок - отказы.

В Курской области в 2019 году зарегистрировано девять случаев кори, из них у четырех детей, которые были не привиты против кори по причине отказов.

Единственная эффективная защита от кори - прививка. Прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации. Прививки проводят детям в возрасте 12 месяцев и в шесть лет, взрослым в возрасте до 35 лет. Также проводится иммунизация лиц в возрасте до 55 лет включительно определенных профессий, относящихся к группам риска.

В 2019 году в области, как и в целом по Российской Федерации, проводилась подчищающая иммунизация против кори, среди детей и взрослых, ранее не привитых против кори по причине отказов, а также среди иностранцев. В ходе прививочной кампании против кори было привито 9542 человека, в том числе 551 ребенок и 1005 трудовых мигрантов.

Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует работодателям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям), привлекающим к работе иностранных граждан, организовать иммунизацию против кори привлекаемых трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее.

Жителей региона Управление Роспотребнадзора по Курской области также призывает уточнить свой прививочный статус (по месту жительства в своей поликлинике) и при необходимости привиться против кори.

ИСТОЧНИК KP.RU