Более 13 тысяч заключенных отбывают наказание в курских колониях

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:39:14+03:00

В прошлом году освободилось почти три тысячи

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Сейчас в состав уголовно-исполнительной системы области входят шесть учреждений. В прошлом году, по данным руководства областного УФСИН, не было больничной смертности, снижена заболеваемость заключенных.

- За 2019 год отбывали наказание 13 040 осужденных, в том числе на территории режимных учреждений почти пять тысяч. На учете в ФКУ УИИ состояло порядка восьми тысяч осужденных, из них 59 несовершеннолетних. Освобождено из исправительных учреждений 2752 человека, - рассказал начальник УФСИН России по Курской области Владимир Назаров.

В колониях осужденные могут получать образование, в том числе и высшее. Так, на дистанционной основе в промышленном университете «Синергия» учатся десять человек. При исправительных учреждениях УФСИН России по Курской области работают три профучилища, ведущие подготовку по 16 профессиям. В 2019 году обучено 558 заключенных.

Трудятся больше половины осужденных. За последние пять лет создано почти 500 дополнительных рабочих мест.

Основные направления - швейное, литейное производство, металлообработка, деревообработка, сельское хозяйство. Выпускается более ста наименований. Объем выпуска товарной продукции составил 286 млн рублей.

Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы области успешно работают подсобные хозяйства. На 260,4 га земель выращивают различные виды зерновых и овощей. В прошлом году произведено культур на общую сумму более 24 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU