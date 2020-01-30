2020-01-30T14:39:14+03:00
Общество

Более 13 тысяч заключенных отбывают наказание в курских колониях

В прошлом году освободилось почти три тысячи
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Почти половина осужденных работает в колонияхПочти половина осужденных работает в колонияхФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Сейчас в состав уголовно-исполнительной системы области входят шесть учреждений. В прошлом году, по данным руководства областного УФСИН, не было больничной смертности, снижена заболеваемость заключенных.

- За 2019 год отбывали наказание 13 040 осужденных, в том числе на территории режимных учреждений почти пять тысяч. На учете в ФКУ УИИ состояло порядка восьми тысяч осужденных, из них 59 несовершеннолетних. Освобождено из исправительных учреждений 2752 человека, - рассказал начальник УФСИН России по Курской области Владимир Назаров.

В колониях осужденные могут получать образование, в том числе и высшее. Так, на дистанционной основе в промышленном университете «Синергия» учатся десять человек. При исправительных учреждениях УФСИН России по Курской области работают три профучилища, ведущие подготовку по 16 профессиям. В 2019 году обучено 558 заключенных.

Трудятся больше половины осужденных. За последние пять лет создано почти 500 дополнительных рабочих мест.

Основные направления - швейное, литейное производство, металлообработка, деревообработка, сельское хозяйство. Выпускается более ста наименований. Объем выпуска товарной продукции составил 286 млн рублей.

Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы области успешно работают подсобные хозяйства. На 260,4 га земель выращивают различные виды зерновых и овощей. В прошлом году произведено культур на общую сумму более 24 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году корью заболели девять курян
Более 13 тысяч заключенных отбывают наказание в курских колониях
Курским ветеранам помогут отремонтировать жилье
В Курске благоустроят юношескую автошколу
В Курске белгородка украла деньги из кассы магазина
Курян приглашают в «Вояж в страну птиц»
Курянка пришла на праздник к знакомому и похитила крупную сумму
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на выезде одержал три победы
Дополнена электронная версия Курской областной Книги Памяти
Курск посетил советник Посольства Швеции
Под Курском иномарка сбила женщину
В Курской области назначили прокуроров двух районов
В Курской области усилится ветер
Курянина подозревают в убийстве супруги
В Курске «Дети войны» получили первые удостоверения
Под Курском «Газель» столкнулась с «Ниссаном»
В Курске водитель ПАЗика насмерть сбил велосипедиста
Курские спасатели получили шесть единиц техники
В Курской области восстановили нарушенное газоснабжение
Изменился график приема курского МРЭО ГИБДД
Путин объявил благодарность курскому ветерану
В Курске открылся новый детсад
Курянина арестовали с партией наркотиков
Под Курском будут судить организаторов игорного бизнеса
Курянка лишилась более миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам