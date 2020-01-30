Курским ветеранам помогут отремонтировать жилье

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:20:53+03:00

В городском бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 млн рублей

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В 2020 году на ремонт жилых помещений, принадлежащих инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, в городском бюджете предусмотрено 1,5 миллиона рублей.

С начала года за получением льготы в администрацию города обратились четыре участника и шесть вдов участников Великой Отечественной войны.

Напомним, льготой могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также супруги погибших (умерших) участников войны, не вступившие в повторный брак, являющиеся собственниками жилого помещения или его части.

Для рассмотрения возможности выполнения ремонта необходимо подать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска (ул. Ленина, 2, каб. 478).

ИСТОЧНИК KP.RU