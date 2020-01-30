2020-01-30T14:20:53+03:00
Общество

Курским ветеранам помогут отремонтировать жилье

В городском бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 млн рублей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Нужно подать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства города КурскаНужно подать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
Изменить размер текста:

В 2020 году на ремонт жилых помещений, принадлежащих инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, в городском бюджете предусмотрено 1,5 миллиона рублей.

С начала года за получением льготы в администрацию города обратились четыре участника и шесть вдов участников Великой Отечественной войны.

Напомним, льготой могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также супруги погибших (умерших) участников войны, не вступившие в повторный брак, являющиеся собственниками жилого помещения или его части.

Для рассмотрения возможности выполнения ремонта необходимо подать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска (ул. Ленина, 2, каб. 478).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году корью заболели девять курян
Более 13 тысяч заключенных отбывают наказание в курских колониях
Курским ветеранам помогут отремонтировать жилье
В Курске благоустроят юношескую автошколу
В Курске белгородка украла деньги из кассы магазина
Курян приглашают в «Вояж в страну птиц»
Курянка пришла на праздник к знакомому и похитила крупную сумму
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на выезде одержал три победы
Дополнена электронная версия Курской областной Книги Памяти
Курск посетил советник Посольства Швеции
Под Курском иномарка сбила женщину
В Курской области назначили прокуроров двух районов
В Курской области усилится ветер
Курянина подозревают в убийстве супруги
В Курске «Дети войны» получили первые удостоверения
Под Курском «Газель» столкнулась с «Ниссаном»
В Курске водитель ПАЗика насмерть сбил велосипедиста
Курские спасатели получили шесть единиц техники
В Курской области восстановили нарушенное газоснабжение
Изменился график приема курского МРЭО ГИБДД
Путин объявил благодарность курскому ветерану
В Курске открылся новый детсад
Курянина арестовали с партией наркотиков
Под Курском будут судить организаторов игорного бизнеса
Курянка лишилась более миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам