2020-01-30T14:07:26+03:00
Деловой Курск

В Курске благоустроят юношескую автошколу

Здесь необходимо провести благоустройство и установить ограждение
Ольга ДНИЛОВА
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Здесь занимаются юноши и девушки в возрасте от 15 до 17 летЗдесь занимаются юноши и девушки в возрасте от 15 до 17 летФото: предоставлено пресс-службой
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Юношеская автошкола работает в Курске с 1985 года и располагается на двух площадках - на проспекте Кулакова и на улице Дубровинского. Здесь по программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «В» юноши и девушки 15-17 лет обучаются навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, участвуют в мероприятиях военно-патриотической направленности.

В 2018 году в здании автошколы на проспекте Кулакова проведен капитальный ремонт на сумму 5,8 млн рублей, отметили в администрации региона. Все кабинеты здесь укомплектованы необходимым оборудованием и мебелью.

Так, в тренажерном классе дети отрабатывают первичные навыки при посадке в автомобиль, а при изучении правил дорожного движения выполняют задания на специальных тренажерах; они здесь учатся также оказывать первую медицинскую помощь.

Вместе с тем необходимо провести благоустройство и ограждение территории у здания.

Как пояснили в комитете молодежной политики и туризма Курской области, проектно-сметная документация для благоустройства уже готовится, в течение этого года все недочеты будут исправлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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