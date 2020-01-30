2020-01-30T13:53:33+03:00
Происшествия

В Курске белгородка украла деньги из кассы магазина

А ворованную сумму потратила на поход в ресторан
Ольга ДАНИЛОВА
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Девушку вычислили по камерам видеонаблюденияДевушку вычислили по камерам видеонаблюденияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Западного отдела полиции установили девушку, похитившую деньги из кассы магазина. Вместе с знакомым она зашла в павильон, и пока молодой человек расспрашивал продавца о товаре, незаметно открыла кассовый аппарат за прилавком и забрала оттуда наличные. За несколько минут до визита посетителей в павильоне была инкассация, поэтому девушке удалось украсть только пять тысяч рублей.

Выяснилось, что предполагаемая воровка – 25-летняя девушка - приехала в Курск к знакомому из Белгородской области, а после кражи покинула регион. Для разбирательства девушку доставили из соседнего города и предъявили ей кадры с камер видеонаблюдения, где отчетливо виден момент кражи. После просмотра, она созналась в краже и рассказала, что присвоенную сумму потратила вместе с молодым человеком в тот же день на поход в ресторан. Идет следствие, сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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