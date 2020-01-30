Курян приглашают в «Вояж в страну птиц»

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:44:41+03:00

В рамках акции "Кино в театре" покажут мультфильм и познакомят с миром лего-роботов

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В воскресенье, 2 февраля, в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона покажут мультфильма производства Германии «Птичий дозор» 6+. А в рамках предсеансового тематического мероприятия, которое начнется в 12.30, гости проекта отправятся в «Вояж в страну птиц».

Сказочная страна пернатых оживет на выставке рисунков учащихся Детской школы искусств №2 имени И.П. Гринева. А курский детский технопарк «Кванториум» предложит зрителям выставку другой направленности – технологическую. Она познакомит курян с разнообразием мира лего-роботов. Также юные гости смогут поиграть в настольные игры, любезно предоставленные давним другом проекта - магазином «46 котов». А на выставке, организованной еще одним партнером - Областной научной библиотекой им. Н.Н. Асеева – можно будет поучаствовать в викторине и выиграть ценный приз.

В фойе драмтеатра развернется и выступление детских творческих коллективов Дворца пионеров и школьников города Курска, которые порадуют своими песнями и танцами.

Мультфильм «Птичий дозор» – это увлекательная и поучительная история для просмотра всей семьей. Главных героев - стрижа Ману и чайку Бриджит - озвучили известные российские певцы Дмитрий Билан и Полина Гагарина.

Стриж Ману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания окончательно понимает, что никогда не сможет стать одной из этих птиц. Раздосадованный птенец улетает из дома и встречает новых друзей, из-за чего портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, предстоит уберечь обе стаи от надвигающейся опасности…

Начало киносеанса - 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование по телефону (4712) 54-76-75. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU