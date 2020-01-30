2020-01-30T13:40:26+03:00
Происшествия

Курянка пришла на праздник к знакомому и похитила крупную сумму

Полиция проводит проверку
Яна ШЕЛЕСТ
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У женщина обнаружили украденные 65 тысяч рублей и мобильный телефонУ женщина обнаружили украденные 65 тысяч рублей и мобильный телефонФото: Из архива "КП"
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В Северном микрорайоне Курска задержали подозреваемую в краже крупной суммы из квартиры. Курянин организовал дома праздник и пригласил друзей. В конце вечера хозяин случайно обнаружил пропажу 65 тысяч рублей.

Сначала мужчина пытался сам связаться со всеми, кто уже покинул квартиру. Но самостоятельные разбирательства не дали результата, и он обратился в полицию. Оперативники сразу опросили участников застолья. Одна женщина вызвала у них подозрение.

Ее остановил наряд патрульно-постовой службы и доставил в отдел для разбирательства. У женщины обнаружили украденные 65 тысяч рублей и мобильный телефон. Ранее судимая курянка во всем призналась.

По данному факту завершается проведение проверки. Вскоре будет принято решение о начале уголовного производства по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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