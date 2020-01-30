Курянка пришла на праздник к знакомому и похитила крупную сумму
В Северном микрорайоне Курска задержали подозреваемую в краже крупной суммы из квартиры. Курянин организовал дома праздник и пригласил друзей. В конце вечера хозяин случайно обнаружил пропажу 65 тысяч рублей.
Сначала мужчина пытался сам связаться со всеми, кто уже покинул квартиру. Но самостоятельные разбирательства не дали результата, и он обратился в полицию. Оперативники сразу опросили участников застолья. Одна женщина вызвала у них подозрение.
Ее остановил наряд патрульно-постовой службы и доставил в отдел для разбирательства. У женщины обнаружили украденные 65 тысяч рублей и мобильный телефон. Ранее судимая курянка во всем призналась.
По данному факту завершается проведение проверки. Вскоре будет принято решение о начале уголовного производства по факту кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU