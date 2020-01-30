2020-01-30T13:05:29+03:00
Общество

Дополнена электронная версия Курской областной Книги Памяти

В нее впервые вошли имена 8770 советских солдат
Ольга ДАНИЛОВА
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В электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 385 тысяч персоналийВ электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 385 тысяч персоналийФото: Светлана ВОЛКОВА
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На сайте Курского государственного университета (https://kursksu.ru/pages/memory_book) Центр «Поиск» разместил новые материалы Курской областной Книги Памяти. В нее впервые вошли имена 8770 советских солдат, останки которых захоронены на территориях Хомутовского, Черемисиновского и Щигровского районов, 248 курян, не вернувшихся с войны. Уточнены также места захоронений 310 курян.

На сегодняшний день в электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 385 тысяч персоналий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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