Дополнена электронная версия Курской областной Книги Памяти

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:05:29+03:00

В электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 385 тысяч персоналий Фото: Светлана ВОЛКОВА

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На сайте Курского государственного университета (https://kursksu.ru/pages/memory_book) Центр «Поиск» разместил новые материалы Курской областной Книги Памяти. В нее впервые вошли имена 8770 советских солдат, останки которых захоронены на территориях Хомутовского, Черемисиновского и Щигровского районов, 248 курян, не вернувшихся с войны. Уточнены также места захоронений 310 курян.

На сегодняшний день в электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 385 тысяч персоналий.

ИСТОЧНИК KP.RU