2020-01-30T12:54:57+03:00
Политика

Курск посетил советник Посольства Швеции

Делегацию государства пригласили принять участие в Коренской ярмарке
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Советник побывал в Коренной пустыниСоветник побывал в Коренной пустыниФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Юхан Эйдман приехал в соловьиный край на несколько дней, чтобы познакомиться с регионом. Его интересовал экономический и инвестиционный потенциал Курской области. Председатель регионального комитета по экономике и развитию Левон Осипов рассказал советнику посольства о возможных направлениях сотрудничества региона и Швеции, пригласил делегацию страны принять участие в Курской Коренской ярмарке.

Юхан Эйдман на заседании круглого стола на тему «Региональное измерение политических процессов в Российской Федерации» обсудил вместе с курянами вопросы преобразования Центрального Черноземья, социально-экономического развития Курской области. Особое внимание было уделено основным тенденциям и проблемам, анализу политических процессов и развитию партийной системы на региональном уровне.

Юхану Эйдману провели обзорную экскурсию по областному центру, показали экспозиции краеведческого музея. Он также посетил Коренную пустынь и музей «Командный пункт Центрального фронта» в местечке Свобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году корью заболели девять курян
Более 13 тысяч заключенных отбывают наказание в курских колониях
Курским ветеранам помогут отремонтировать жилье
В Курске благоустроят юношескую автошколу
В Курске белгородка украла деньги из кассы магазина
Курян приглашают в «Вояж в страну птиц»
Курянка пришла на праздник к знакомому и похитила крупную сумму
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на выезде одержал три победы
Дополнена электронная версия Курской областной Книги Памяти
Курск посетил советник Посольства Швеции
Под Курском иномарка сбила женщину
В Курской области назначили прокуроров двух районов
В Курской области усилится ветер
Курянина подозревают в убийстве супруги
В Курске «Дети войны» получили первые удостоверения
Под Курском «Газель» столкнулась с «Ниссаном»
В Курске водитель ПАЗика насмерть сбил велосипедиста
Курские спасатели получили шесть единиц техники
В Курской области восстановили нарушенное газоснабжение
Изменился график приема курского МРЭО ГИБДД
Путин объявил благодарность курскому ветерану
В Курске открылся новый детсад
Курянина арестовали с партией наркотиков
Под Курском будут судить организаторов игорного бизнеса
Курянка лишилась более миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам