Курск посетил советник Посольства Швеции

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:54:57+03:00

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Юхан Эйдман приехал в соловьиный край на несколько дней, чтобы познакомиться с регионом. Его интересовал экономический и инвестиционный потенциал Курской области. Председатель регионального комитета по экономике и развитию Левон Осипов рассказал советнику посольства о возможных направлениях сотрудничества региона и Швеции, пригласил делегацию страны принять участие в Курской Коренской ярмарке.

Юхан Эйдман на заседании круглого стола на тему «Региональное измерение политических процессов в Российской Федерации» обсудил вместе с курянами вопросы преобразования Центрального Черноземья, социально-экономического развития Курской области. Особое внимание было уделено основным тенденциям и проблемам, анализу политических процессов и развитию партийной системы на региональном уровне.

Юхану Эйдману провели обзорную экскурсию по областному центру, показали экспозиции краеведческого музея. Он также посетил Коренную пустынь и музей «Командный пункт Центрального фронта» в местечке Свобода.

ИСТОЧНИК KP.RU