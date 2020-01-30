Под Курском иномарка сбила женщину
Авария произошла поздно вечером
В регионе ежедневно происходят ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 29 января примерно в одиннадцать часов вечера на 52 километре автодороги "Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино» Рыльского района Курской области.
- 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил здесь 48-летнюю ,женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД региона.
В результате ДТП женщина с телесными повреждениями была доставлена в ОБУЗ "Рыльская ЦРБ".
ИСТОЧНИК KP.RU