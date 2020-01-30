В Курской области назначили прокуроров двух районов

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:40:57+03:00

Прокуроры приступили к выполнению своих обязанностей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Глушковского района Курской области назначен советник юстиции Лащинин Игорь Владимирович. Этим же приказом Зубков Иван Иванович назначен на должность прокурора Беловского района Курской области.

Игорь Лащинин родился в 1979 году в Горшеченском районе Курской области. В 2002 году окончил юридический факультет Курского государственного технического университета. На службе в органах прокуратуры состоит с сентября 2002 года. Работал следователем прокуратуры Октябрьского района, следователем, помощником, старшим помощником прокурора Железнодорожного административного округа Курска, старшим помощником прокурора Курска, прокурором Беловского района Курской области.

Иван Зубков родился в 1980 году в селе Хмелевое Фатежского района Курской области. В 2003 году окончил юридический факультет Курского государственного технического университета. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году. С 2007 года работал заместителем прокурора Пристенского района, прокурором Глушковского района Курской области.

Прокуроры Глушковского и Беловского районов Курской области приступил к исполнению своих должностных обязанностей, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU