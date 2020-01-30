В Курской области усилится ветер

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:31:48+03:00

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В ближайшие 1-3 часа в Курской области ожидается усиление юго-западного ветра, предупреждают спасатели. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

Напоминаем о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строения и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придет вовремя!

ИСТОЧНИК KP.RU