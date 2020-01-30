Курянина подозревают в убийстве супруги
Трагедия произошла в Кореневском районе
Подозреваемого взяли под стражуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Кореневского района после изучения и проверки признала законным постановление о возбуждении уголовного дела об убийстве против 32-летнего местного жителя.
- Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения в квартире трупа супруги подозреваемого с признаками насильственной смерти, - отметили в ведомстве.
Подозреваемого курянина по решению суда взяли под стражу.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кореневского района.
ИСТОЧНИК KP.RU