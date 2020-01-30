2020-01-30T11:18:38+03:00
Происшествия

Курянина подозревают в убийстве супруги

Трагедия произошла в Кореневском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемого взяли под стражуПодозреваемого взяли под стражуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Кореневского района после изучения и проверки признала законным постановление о возбуждении уголовного дела об убийстве против 32-летнего местного жителя.

- Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения в квартире трупа супруги подозреваемого с признаками насильственной смерти, - отметили в ведомстве.

Подозреваемого курянина по решению суда взяли под стражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кореневского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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