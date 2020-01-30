В Курске «Дети войны» получили первые удостоверения

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:39:17+03:00

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Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с курянами, чье детство пришлось на военные годы. Глава региона вручил удостоверения «Дети войны». Их получили девять человек.

В настоящее время статус «Дети войны» установлен в 29 субъектах Российской Федерации. Закон «О детях войны в Курской области» принят 11 июня 2019 года. В Курской области под данную категорию попадают около 80 тысяч человек.

Куряне с данным статусом могут претендовать на ежегодные денежные выплаты в размере 1500 рублей, внеочередные оказание медицинской помощи и социальное обслуживание.

«Считаю, что мы сделали значимый первый шаг и в течение года проанализируем работу этого закона. Впоследствии сможем скорректировать объемы льгот в части увеличения выплат. Для этого мы приложим максимум усилий при первой же возможности», - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU