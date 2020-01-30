Под Курском «Газель» столкнулась с «Ниссаном»
30 января примерно в 8:10 на 60 километре автодороги Курск - Рыльск в районе поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района, по предварительным данным, серьезно столкнулись автомобили «Газель» под управлением 29-летнего водителя и «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 32-летний водитель.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня утром на улице Магистральной в Курске. Здесь водитель маршрутного ПАЗа насмерть сбил велосипедиста.
ИСТОЧНИК KP.RU