2020-01-30T10:25:17+03:00
Происшествия

Под Курском «Газель» столкнулась с «Ниссаном»

ДТП произошло в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Оба водителя получили телесные поврежденияОба водителя получили телесные поврежденияФото: УМВД России по Курской области.
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30 января примерно в 8:10 на 60 километре автодороги Курск - Рыльск в районе поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района, по предварительным данным, серьезно столкнулись автомобили «Газель» под управлением 29-летнего водителя и «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 32-летний водитель.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня утром на улице Магистральной в Курске. Здесь водитель маршрутного ПАЗа насмерть сбил велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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