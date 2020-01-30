2020-01-30T10:11:25+03:00
Происшествия

В Курске водитель ПАЗика насмерть сбил велосипедиста

ДТП произошло 30 января рано утром на улице Магистральной
Яна ШЕЛЕСТ
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Велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на местеВелосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на местеФото: УМВД России по Курской области.
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30 января примерно в шесть часов утра 62-летний водитель маршрутного ПАЗика двигался со стороны Магистрального проезда в сторону поселка 1-е Цветово. Напротив дома № 1 по улице Магистральной он сбил 61-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

Велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет причины и обстоятельства данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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