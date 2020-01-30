Курские спасатели получили шесть единиц техники

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:28:39+03:00

Автомобили передали в пожарные части Рыльского и Касторенского районов, а также в Щигры, Льгов и Курск

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Ключи от шести единиц пожарной техники руководителям областных учреждений и пожарно-спасательных подразделений региона вручил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Новые пожарные автомобили получили пожарные части Рыльского и Касторенского районов, а также городов Щигры, Льгов и Курск. Также в распоряжение Аварийно-спасательной службы региона поступил КамАЗ, предназначенный для доставки спецоборудования и перевозки грузов.

Начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев сообщил, что масштабных чрезвычайных ситуаций в прошедшем году в регионе не допущено. Зарегистрированы четыре чрезвычайные ситуации техногенного и биолого-социального характера. Благодаря сотрудникам МЧС спасены более 1,5 тысяч курян.

В целом, по итогам года на 4,5% уменьшилось количество погибших в ДТП. Сложная обстановка складывалась с техногенными пожарами. Их число в Курской области увеличилось более, чем на 17%. В огне погибли 88 человек, в том числе восемь детей.

ИСТОЧНИК KP.RU