2020-01-29T17:03:20+03:00
Общество

Изменился график приема курского МРЭО ГИБДД

Изменения вступают в силу с 4 февраля
Ольга ДАНИЛОВА
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Речь о приеме населения по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельностиРечь о приеме населения по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельностиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Госавтоинспекция Курской области информирует об изменении в графике приема граждан в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области.

С 4 февраля 2020 года прием населения по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности осуществляется по следующему графику:

вторник - с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

среда - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

четверг - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

пятница- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

суббота – с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

воскресенье, понедельник – не приемные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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