Изменился график приема курского МРЭО ГИБДД
Госавтоинспекция Курской области информирует об изменении в графике приема граждан в МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области.
С 4 февраля 2020 года прием населения по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности осуществляется по следующему графику:
вторник - с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
среда - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
четверг - с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
пятница- с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
суббота – с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
воскресенье, понедельник – не приемные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU