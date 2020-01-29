Путин объявил благодарность курскому ветерану
За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи Благодарность Президента России Владимира Путина объявлена Михаилу Алексеевичу Булатову.
Михаил Алексеевич — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный гражданин Курской области и города Курска. Недавно ему исполнилось 95 лет.
Свой главный подвиг Михаил Алексеевич совершил в 1945 году, когда под огнем противника разминировал шоссе, ведущее к Кенигсбергу. Он в одиночку обезвредил 24 авиабомбы весом две с половиной тонны и спас сотни человеческих жизней.
ИСТОЧНИК KP.RU