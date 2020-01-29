2020-01-29T16:52:13+03:00
Общество

Путин объявил благодарность курскому ветерану

Герой Советского Союза Михаил Булатов в 1945 году в в одиночку обезвредил 24 авиабомбы
Ольга ДАНИЛОВА
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Михаил Алексеевич всю войну, начиная с 1943 года, прошел целым и невредимым, не получив ни одного раненияМихаил Алексеевич всю войну, начиная с 1943 года, прошел целым и невредимым, не получив ни одного раненияФото: Светлана ВОЛКОВА
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За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи Благодарность Президента России Владимира Путина объявлена Михаилу Алексеевичу Булатову.

Михаил Алексеевич — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Почетный гражданин Курской области и города Курска. Недавно ему исполнилось 95 лет.

Свой главный подвиг Михаил Алексеевич совершил в 1945 году, когда под огнем противника разминировал шоссе, ведущее к Кенигсбергу. Он в одиночку обезвредил 24 авиабомбы весом две с половиной тонны и спас сотни человеческих жизней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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