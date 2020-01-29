2020-01-29T16:24:20+03:00
Общество

В Курске открылся новый детсад

Он расположен в микрорайоне Северный
Ольга ДАНИЛОВА
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Новый детсад рассчитан на 150 местНовый детсад рассчитан на 150 местФото: предоставлено пресс-службой
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В микрорайоне Северный открылся новый детский сад комбинированного типа №21.

Детский сад построен по новому проекту. В здании - просторные коридоры, современные спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок. Отдельный кабинет обустроен для занятий с логопедом и психологом. На улице оборудованы большие площадки для прогулок и спортивная площадка, установлено современное игровое оборудование.

Это первый детский сад в областном центре, который полностью оборудован для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дошкольное образовательное учреждение приобретено за счет средств городского, областного и федерального бюджетов. Общая стоимость объекта - более 201 млн рублей.

Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 150 мест (восемь групп), из которых 66 мест предусмотрены для детей до трех лет, еще 84 – для детей от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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