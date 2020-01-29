Курянина арестовали с партией наркотиков

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:57:12+03:00

Мужчину подозревают в покушении на сбыт синтетики

Изменить размер текста: A A

Прокурор Медвенского района проверил и признал законным постановление о возбуждении уголовного дела против 27-летнего жителя Курчатова по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мужчину подозревают в покушении на сбыт синтетического наркотика в особо крупном размере общей массой 316, 47 грамма. Оптовая партия наркотика передавалась ему через тайник-закладку для дальнейшего распространения в Курчатове и Курчатовском районе.

Мужчину задержали сотрудники полиции в лесополосе на территории Медвенского района.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании против подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стажу.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU