Под Курском будут судить организаторов игорного бизнеса

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:54:01+03:00

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Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении троих мужчин 37, 23 и 22 лет. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

В период с 25 июня по 29 августа 2019 года обвиняемые в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстные цели, осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в городе Железногорске.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU