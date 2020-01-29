2020-01-29T14:54:01+03:00
Происшествия

Под Курском будут судить организаторов игорного бизнеса

Трое мужчин организовали проведение азартных игр в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в судУголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в судФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении троих мужчин 37, 23 и 22 лет. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

В период с 25 июня по 29 августа 2019 года обвиняемые в составе группы лиц по предварительному сговору, преследуя корыстные цели, осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в городе Железногорске.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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