Курянка лишилась более миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:02:23+03:00

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59-летней курянке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета происходит незаконное списание денег. А спасти их можно, если перевести на безопасный счет. Для этого необходимы данные карты потерпевшей.

Женщина обрадовалась, что деньги останутся целы и тут же сообщила номер карты, пин-код и секретный код. Через несколько секунд с карты списали более миллиона рублей, а лже-оператор завершил разговор и больше не отвечал. Сейчас оперативники устанавливают мошенников.

Полиция в очередной раз напоминает – ни при каких условиях не сообщайте никому личных данных своих карт. Действительный оператор любого кредитного учреждения никогда не попросит сообщать секретные данные. Если Вам позвонили с сообщением о подозрительной операции по карте и предложением срочно ее отменить – это мошенники!

Немедленно завершите разговор и обратитесь в банк по официальному номеру, чтобы убедиться, что ваши деньги находятся в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU