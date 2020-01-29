Пьяный курянин, угрожая убийством, изнасиловал в гараже женщину
Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера, с угрозой убийства.
27 января ночью подозреваемый познакомился с 35-летней женщиной в одном из баров Железногорска и предложил ей покататься на машине. Пьяный мужчина привез новую знакомую в гаражно-строительный кооператив. Угрожая убийством он изнасиловал потерпевшую.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключения его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU