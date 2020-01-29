На Театральной площади Курска разбирают елку

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:56:48+03:00

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В Курске начали разбирать новогоднюю ель на Театральной площади. В этом году площадь стала настоящим местом притяжения для курян, все праздничные торжества проходили именно здесь. Новую 18-метровую красавицу-елку установили еще в середине декабря.

Праздничный облик главному новогоднему дереву придали несколько километров гирлянд, 4000 ажурных и мерцающих елочных игрушек. Венчала елку двухметровая звезда «Роза ветров» с золотой россыпью тысячи мерцающих огоньков.

Здание драматического театра украсили волшебными часами. На площади появились яркие фотозоны, а потом и светодиодный фонтан. Начала работу рождественская ярмарка. Открылась приемная Деда Мороза, которую во время праздников посетили 19,5 тысяч юных курян.

Праздники позади, новогоднее убранство исчезнет к 1 февраля, но декоративные ярмарочные домики останутся до Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU