В Курске задержали фальшивомонетчиков

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:17:29+03:00

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Курску задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денежных купюр. Оперативники установили, что трое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет – студенты одного из учебных заведений Курска приобрели фальшивые денежные купюры для дальнейшего сбыта на территории региона.

За несколько дней парням удалось сбыть фальшивки 22 раза. Они пользовалась услугами такси и посещали развлекательные заведения, расплачиваясь фальшивыми пятитысячными банкнотами. Их уже все изъяли из оборота. И еще одну купюру обнаружили во время обыска в квартире одного из подозреваемых.

Задержать парней помогли сотрудники одного из развлекательных заведений. Они усомнились в подлинности денег и блокировали выход из зала до приезда сотрудников полиции. Один из подозреваемых успел скрыться, но потом его задержали. Другого злоумышленника доставили из Москвы для разбирательства.

Возбуждены уголовные дела по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Фигурантов взяли под стражу. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU