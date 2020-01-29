В Курской области 16 сирот получили жилье
16 детей-сирот Фатежского района получили новое жилье. Оно выделено в рамках государственной программы «Социальное обеспечение граждан в Курской области».
Фатежский район оперативно включился в программу. Выделили земли под застройку, начали строить одноэтажные дома для сирот. С 2011 года им уже выдали 158 квартир. В планах с 2020 года закрыть имеющуюся задолженность и предоставлять жилье в очередном порядке.
Сейчас в Курской области в очереди стоит 1360 человек, в том числе не достигшие совершеннолетия. Жилье они смогут получить, когда им исполнится 18 лет.
С 2011 по 2019 год для сирот в регионе приобрели 3492 однокомнатные благоустроенные квартиры, на что было потрачено 3,7 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей из средств областного бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU