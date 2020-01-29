2020-01-29T11:18:18+03:00
Общество

«Мираторг»: мнения участников публичных слушаний будут учтены

Агрохолдинг реализует инвестиционный проект в Поныровском районе и готов идти навстречу его жителям
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В районе располагается объект компании, строительство которого заморожено из-за недостатков исходно-разрешительной документации. Холдинг согласился с требованиями администрации по данному вопросу, готов учесть замечания населения и только после этого возобновить работы. Жителям населенных пунктов Становое, Игишево, Ольховатка была предоставлена возможность выразить свое отношение к строительству свинокомплекса.

Важно, что «Мираторг» не только создаёт рабочие места в сельской местности, но и реализует социальные и благотворительные проекты.В частности, в конце 2019 года компания, администрации области и района, а также Центр «Поиск» подписали меморандум совместных действий.Агрохолдинг возьмет на себя финансирование поисковых операций, перезахоронение солдат Красной армии, выделит средства на реконструкцию мемориальных комплексов. Кроме того, предусмотрены дополнительные инвестиции в экологическую безопасность.

- «Мираторг» открыт для диалога, и поэтому использует общественные процедуры, чтобы максимально проинформировать население о проекте и реализуемых мерах экологической безопасности. Политика холдинга предусматривает максимально бережное отношение к земле там, где работают его предприятия, - отметили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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