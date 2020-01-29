Куряне могут прийти на прием к руководителю СК
30 января с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в следственном отделе по Центральному административному округу Курска по адресу: Курск, ул. Гайдара, д. 13/1.
Телефон для справок и предварительной записи 54-77-14, 51-32-41
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, сказали в СК.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU