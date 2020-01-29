2020-01-29T10:29:24+03:00
Политика

Куряне могут прийти на прием к руководителю СК

Можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверо
Ольга ДАНИЛОВА
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При себе нужно иметь паспортПри себе нужно иметь паспортФото: Из архива КП.
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30 января с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием граждан в следственном отделе по Центральному административному округу Курска по адресу: Курск, ул. Гайдара, д. 13/1.

Телефон для справок и предварительной записи 54-77-14, 51-32-41

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, сказали в СК.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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