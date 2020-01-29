В Курске открылась выставка «Память поколений»

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:26:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова в рамках Года памяти и славы и проекта «Библиогалерея» открылась выставка «Память поколений».

Автор работ - известный в Курске фотограф, лауреат российских и международных конкурсов Ольга Силакова. Ее снимки представлены в художественных фотоальбомах, изданных в Курске, Харькове, Москве и других городах России.

В экспозицию вошло более 30 работ. Фотовыставка будет работать до конца февраля, вход свободный. Кроме того, в читальном зале организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная освобождению города Курска и 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU