2020-01-29T10:26:44+03:00
75 лет Великой Победы

В Курске открылась выставка «Память поколений»

В экспозицию вошло более 30 работ
Яна ШЕЛЕСТ
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Фотовыставка будет работать до конца февраля, вход свободныйФотовыставка будет работать до конца февраля, вход свободный
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В Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова в рамках Года памяти и славы и проекта «Библиогалерея» открылась выставка «Память поколений».

Автор работ - известный в Курске фотограф, лауреат российских и международных конкурсов Ольга Силакова. Ее снимки представлены в художественных фотоальбомах, изданных в Курске, Харькове, Москве и других городах России.

В экспозицию вошло более 30 работ. Фотовыставка будет работать до конца февраля, вход свободный. Кроме того, в читальном зале организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная освобождению города Курска и 75-летию Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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