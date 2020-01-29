2020-01-29T10:12:07+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел жилой дом

Пожар произошел в Щигровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате пожара дом сгорел полностьюВ результате пожара дом сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 января примерно в девять часов утра в селе Новая Слобода Щигровского района загорелся деревянный жилой дом размерами девять на шесть метров. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 13 г. Щигры, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 09:17, ликвидировали полностью в 09.21. В результате пожара дом сгорел полностью. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 15 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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