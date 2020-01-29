За нападение на полицейского на курянина завели дело

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:22:09+03:00

Мужчина набросился на стража порядка в салоне служебного авто, утверждают в СК

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СК завел уголовное дело против 29-летнего мужчины, подозреваемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия 30 декабря примерно в четыре часа утра пьяный курянин в салоне служебного автомобиля полиции, не желая быть доставленным в территориальный отдел для привлечения к административной ответственности, напал на стража порядка. По данным СК он дважды ударил кулаком по голове сотруднику МО МВД России «Фатежский».

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU