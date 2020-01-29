2020-01-29T09:22:09+03:00
Происшествия

За нападение на полицейского на курянина завели дело

Мужчина набросился на стража порядка в салоне служебного авто, утверждают в СК
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 29-летнего мужчины, подозреваемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия 30 декабря примерно в четыре часа утра пьяный курянин в салоне служебного автомобиля полиции, не желая быть доставленным в территориальный отдел для привлечения к административной ответственности, напал на стража порядка. По данным СК он дважды ударил кулаком по голове сотруднику МО МВД России «Фатежский».

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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