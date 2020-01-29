В Курске прочитают Чехова

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:15:44+03:00

Курян приглашают в библиотеки города ближе познакомиться с творчеством писателя

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29 января муниципальные библиотеки Курска в рамках сетевого библиотечного проекта «Курян объединяет книга» приглашают всех желающих стать участниками литературной акции «Курск читает Чехова».

29 января исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова - выдающегося русского писателя, прозаика, драматурга, классика мировой литературы, почётного академика Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. Его произведения переведены более чем на сто языков.

Пьесы Чехова ставят на подмостках многих театров мира. По произведениям писателя снято более 500 экранизаций, которые включают в себя художественные, анимационные фильмы, фильмы-спектакли, фильмы-концерты и другие кино- и телесюжеты, как отечественные, так и зарубежные.

В программе акции:

• знакомство с биографией и творчеством А.П. Чехова;

• художественное чтение отрывков из рассказов «Каштанка», «Толстый и тонкий», «Три сестры», «Мальчики» в исполнении воспитанников Литературного лицея;

• виртуальная экскурсия в музей-усадьбу А.П. Чехова в селе Мелихово Московской области;

• обзор оцифрованных раритетных изданий А.П. Чехова из фонда ФГИС «Национальная электронная библиотека», среди них - «Письма А.П. Чехова» (1912 г.), А.П. Чехов «Рассказы» (1937 г.) и др.;

• просмотр фрагментов экранизаций литературного наследия А.П. Чехова: «Каштанка» (реж. М. Цехановский, 1952г.), «Дядя Ваня» (реж. А. Михалков-Кончаловский, 1970 г.), «Дама с собачкой» (реж. И.Хейфиц, 1959 г.) с последующим обсуждением;

• интерактивная литературная викторина «Галерея чеховских героев»;

• презентация книжно-иллюстративной экспозиции «Листая Чехова страницы…».

Акция состоится в муниципальных библиотеках Курска:

в 11.30 - в библиотеке № 13 (ул. Бочарова, 6);

в 12.00 - в библиотеке № 6 (ул. Парковая, 3-а);

в 12.30 - в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр-д, 17);

в 12.30 - в библиотеке им. Е.И. Носова (ул. Октябрьская, 65);

в 13.30 - в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2).

ИСТОЧНИК KP.RU