2020-01-29T08:37:41+03:00
Происшествия

В четырех курских муниципальных образованиях - особый противопожарный режим

Специальные меры ввели из-за роста числа пожаров и погибших
Ольга ДАНИЛОВА
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В лесах запретили разводить кострыВ лесах запретили разводить кострыФото: Светлана ВОЛКОВА
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На территории четырех муниципальных образований Курской области установлен особый противопожарный режим, сообщили в МЧС. Это Медвенский район, Льгов, Донской сельский совет Золотухинского района, Глебовский и Большеанненовский сельсоветы Фатежского районов.

Эти меры были приняты в связи с осложнением пожарной обстановки, ростом техногенных пожаров и погибших, уточнили в ведомстве.

Здесь пройдут осмотры домов курян «группы риска», противопожарные инструктажи, дополнительные меры по отселению одиноких пожилых курян. В этих муниципалитетах работают оперативные штабы по контролю за пожарной обстановкой. Серьезное внимание уделяется широкой разъяснительной работе с населением, рейдам и патрулированию, отметили в ведомстве.

Также запрещено разводить огонь на местности и в лесных массивах.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, использования электрооборудования. Оградите от огня детей. В случае экстренной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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