2020-01-28T20:09:22+03:00
На здоровье

Главный ревматолог Минздрава проконсультирует маленьких курян

Также Елена Жолобова поделится своим опытом с местными докторами
Ольга ДАНИЛОВА
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Прием пройдет 29 январяПрием пройдет 29 январяФото: Светлана ВОЛКОВА
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29 января в 12:00 в областной детской клинической больнице (Курск, ул. Кольцова, 11А) профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель Центра детской ревматологии Морозовской детской городской клинической больницы Елена Жолобова проведет консультативный прием 20 детей.

Главный внештатный детский ревматолог поделится также с коллегами из курского региона своим опытом, новыми наработками и достижениями в ревматологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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