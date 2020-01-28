В Курске установили допкамеры видеофиксации

28 Янв. 2020 2020-01-28T20:04:19+03:00

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В Курске на проспекте Дружбы установили камеры фотовидеофиксации, сообщили в администрации региона. Для повышения безопасности дорожного движения и контроля мгновенной скорости на двух участках строящейся дороги по проспекту Дружбы действуют комплексы фотовидеофиксации и соответствующие дорожные знаки.

Ограничение скорости 40 км/ч действует:

на участке дороги ул. Просторная - 4-й Автодромный переулок, д. 32;

на участке дороги проспект Дружбы, д. 91.

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области просит водителей быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU