2020-01-28T19:59:58+03:00
Деловой Курск

В курском Росреестре будут работать "горячие линии"

Куряне смогут задать вопросы по порядку регистрации прав на недвижимость
Ольга ДАНИЛОВА
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Каждую первую и третью среду месяца с 10:00 до 13:00 в Управлении Росреестра по Курской области проводятся горячие телефонные линии.

В феврале порядок работы следующий:

5 февраля - по телефону: 52-92-75 (отдел организации, мониторинга и контроля); 19 февраля - по телефону: 52-98-04 (отдел регистрации прав, арестов, запретов и предоставления информации о зарегистрированных правах на объекты недвижимости);

в межмуниципальных отделах в эти же числа месяца:

по Беловскому, Большесолдатскому и Суджанскому районам по тел.: (47143) 2-28-92;

по Глушковскому, Кореневскому и Рыльскому районам по тел.: (47147) 2-32-16;

по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому районам по тел.: (47148) 2-59-35;

по Золотухинскому и Поныровскому районам по тел.: (47135) 2-10-52;

по Курскому, Октябрьскому и Фатежскому районам по тел.: 51-16-44;

по Курчатовскому, Конышевскому и Льговскому районам по тел.: (47131) 4-07-24;

по Советскому, Черемисиновскому и Щигровскому районам по тел.: (47158) 2-11-10;

в Касторенском межмуниципальном отделе по тел.: (47157) 2-11-09;

в Обоянском межмуниципальном отделе по тел.: (47141) 2-21-79.

Заявители могут задать вопросы по порядку регистрации прав на недвижимое имущество, государственного кадастрового учета, а также предоставления госуслуг Росреестра в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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