В центре Курска пройдут пожарно-тактические учения

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:52:01+03:00

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30 января в 15.00 во Дворце пионеров и школьников Курска, ул. Ленина, 43 пройдут тренировочные пожарно-тактические учения. В учениях примут участие порядка 15 единиц техники и 80 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, сообщили в МЧС региона.

К 15 часам 30 января к зданию Дворца пионеров и школьников будут подъезжать автомобили экстренных служб с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. Просьба отнестись с пониманием к проводимым учениям, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU