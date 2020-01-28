В Курске воду отключат в двух школах и четырех детсадах

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:46:33+03:00

Также под отключение попадают жилые дома

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МУП "Курскводоканал" сообщает, что из-за ремонтных работ 29 января, в среду, с 8 до 20 часов будет прекращена подача холодной воды в район Магистрального проезда, улиц Магистральной, Кислинских, Степных и прилегающих к ним.

Под отключения ориентировочно попадут: 28 многоквартирных домов, частный сектор частично, а также социально значимые объекты: МБОУ СОШ №41, МБОУ СОШ №56, МБДОУ «Детский сад №95», МБДОУ «Детский сад №85», МДОУ "Детский сад №110".

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14

ИСТОЧНИК KP.RU