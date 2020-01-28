В курских школах прошли уроки памяти «Блокадный хлеб»

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:38:01+03:00

Школьникам рассказали о судьбах их сверстников в блокадном Ленинграде Фото: Из архива КП.

Дети узнали, что чаще всего продукт пекли из целлюлозы, мучной пыли, хвои, жмыха

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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» прошла во всех регионах страны и была приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Курским школьникам рассказали о судьбах их сверстников в блокадном Ленинграде, рецептах приготовления хлеба в осажденном городе и его суточной норме, которая составляла 125 граммов.

Дети узнали, что состав изделия иногда менялся, но чаще всего использовали пищевую целлюлозу, мучную пыль, хвою, жмых и обойную муку. Суточная норма хлеба помещалась на ладони.

В конце мероприятия некоторые школьники получили 125 граммов хлеба, который специально испекли для акции.

ИСТОЧНИК KP.RU