В курских школах прошли уроки памяти «Блокадный хлеб»
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» прошла во всех регионах страны и была приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда.
Курским школьникам рассказали о судьбах их сверстников в блокадном Ленинграде, рецептах приготовления хлеба в осажденном городе и его суточной норме, которая составляла 125 граммов.
Дети узнали, что состав изделия иногда менялся, но чаще всего использовали пищевую целлюлозу, мучную пыль, хвою, жмых и обойную муку. Суточная норма хлеба помещалась на ладони.
В конце мероприятия некоторые школьники получили 125 граммов хлеба, который специально испекли для акции.
ИСТОЧНИК KP.RU