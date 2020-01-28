2020-01-28T19:32:10+03:00
На здоровье

В Курске разрабатывают новый метод борьбы с раком мозга

Тестирование проводится на базе корейских университетов
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
При получении положительного результата этот проект будет иметь большое значение для медициныПри получении положительного результата этот проект будет иметь большое значение для медициныФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Решением этой проблемы занимается научный сотрудник регионального центра нанотехнологий доктор физико-математических наук Максим Пугачевский.

По словам ученого, в настоящее время идет разработка эффективного метода борьбы с раком мозга при помощи наночастиц. Первые результаты обнадеживают: технология работает на органических системах. Следующий этап – воздействие на живые культуры клеток.

Курский ученый в своей работе использовал метод лазерной абляции, благодаря которому можно получать частицы с уникальными свойствами не только за счет их размера, но и особенностей их структуры. Максиму Пугачевскому с помощью этого метода удалось получить уникальные наночастицы диоксида церия.

Ученые исследовали его антиоксидантные свойства в биологических системах; он способен уничтожать активные формы кислорода. Однако в наноразмерном виде у материала возникают ограничения, которые мешают использовать его повсеместно. Ключевая идея метода, разработкой которого занимается Максим Пугачевский, заключается в том, чтобы вводить наноматериал локально в опухоль, а затем, используя светочувствительные свойства материала, уничтожать только раковые клетки.

Сейчас стартовали исследования частиц в биологических экспериментах на опухолевых тканях и культурах раковых клеток. Тестирование проводится на базе корейских университетов Квангвун и Кенхи, договоренности о совместной работе с которыми были достигнуты на Международной конференции IBRO-2019, прошедшей в Южной Корее. Первые итоги могут быть достоверно озвучены только концу 2020 года.

При получении положительного результата этот проект будет иметь большое значение для терапии нейродегенеративных и онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный ревматолог Минздрава проконсультирует маленьких курян
В Курске установили допкамеры видеофиксации
В курском Росреестре будут работать "горячие линии"
В центре Курска пройдут пожарно-тактические учения
В Курске воду отключат в двух школах и четырех детсадах
В курских школах прошли уроки памяти «Блокадный хлеб»
В Курске разрабатывают новый метод борьбы с раком мозга
В Курской области хотят поставить въездные стелы
Курские Фатеж и Дмитриев претендуют на федсредства для благоустройства территории
В Курске судят зека, который шесть лет был в бегах
Курянина, угрожавшего убить судью, отправили на лечение
В Курской области зимуют более двух тысяч водоплавающих
В Курске снесут долгострой на Дзержинского
Курский пенсионер изнасиловал пожилую односельчанку
Под Курском в ДТП погибли два человека
В Курской области отремонтируют девять участков муниципальных дорог
Курским школьникам напомнят о безопасном поведении на льду
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Под Курском перевернулась иномарка
Курянка украла у родственницы старинную икону
В двух районах области курские школьники получают бесплатное питание
В Курске состоялся гала-концерт фестиваля «Открытая Росгвардия»
В курском Роспотребнадзоре рассказали, как уберечься от коронавируса
В Курской области пройдет мокрый снег
В Курске прошла "Киносессия"
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
Курский алиментщик сменил пол и переехал в другой город
Под Курском неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся
В курском интернате инвалидов использовали как рабов