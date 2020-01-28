В Курске разрабатывают новый метод борьбы с раком мозга

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:32:10+03:00

При получении положительного результата этот проект будет иметь большое значение для медицины Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Решением этой проблемы занимается научный сотрудник регионального центра нанотехнологий доктор физико-математических наук Максим Пугачевский.

По словам ученого, в настоящее время идет разработка эффективного метода борьбы с раком мозга при помощи наночастиц. Первые результаты обнадеживают: технология работает на органических системах. Следующий этап – воздействие на живые культуры клеток.

Курский ученый в своей работе использовал метод лазерной абляции, благодаря которому можно получать частицы с уникальными свойствами не только за счет их размера, но и особенностей их структуры. Максиму Пугачевскому с помощью этого метода удалось получить уникальные наночастицы диоксида церия.

Ученые исследовали его антиоксидантные свойства в биологических системах; он способен уничтожать активные формы кислорода. Однако в наноразмерном виде у материала возникают ограничения, которые мешают использовать его повсеместно. Ключевая идея метода, разработкой которого занимается Максим Пугачевский, заключается в том, чтобы вводить наноматериал локально в опухоль, а затем, используя светочувствительные свойства материала, уничтожать только раковые клетки.

Сейчас стартовали исследования частиц в биологических экспериментах на опухолевых тканях и культурах раковых клеток. Тестирование проводится на базе корейских университетов Квангвун и Кенхи, договоренности о совместной работе с которыми были достигнуты на Международной конференции IBRO-2019, прошедшей в Южной Корее. Первые итоги могут быть достоверно озвучены только концу 2020 года.

При получении положительного результата этот проект будет иметь большое значение для терапии нейродегенеративных и онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU