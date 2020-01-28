В Курской области хотят поставить въездные стелы

28 Янв. 2020 2020-01-28T19:25:10+03:00

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Центр компетенций займется разработкой проекта въездных стел в Курской области, сообщили в администрации региона.

Сотрудники Центра компетенций развития городской среды разработают в едином стиле проект въездных стел в Курской области.

Первоначально специалисты проведут исследования по выявлению идентичности Курской области, организуют встречу с жителями региона, чтобы выслушать их пожелания. После этого начнется проектирование въездных стел. По итогам исследовательской и проектной работы будут представлены несколько вариантов.

- Мы хотим разработать не просто информационный объект. С помощью уникального дизайна стел мы сможем повысить узнаваемость региона на федеральном уровне, — говорит советник губернатора Анна Коновалова.

Въездные стелы — это тип скульптурных композиций, которые устанавливают на границе административной территории. Их ставят на въезде в города, поселки, районы и субъекты федерации. С одной стороны, эти знаки выполняют навигационную функцию, с другой, играют роль визитных карточек населенных пунктов.

Курская область граничит с несколькими российскими регионами: Липецкой, Воронежской, Орловской, Белгородской, Брянской областями.

ИСТОЧНИК KP.RU