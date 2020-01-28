2020-01-28T19:05:10+03:00
Деловой Курск

Курские Фатеж и Дмитриев претендуют на федсредства для благоустройства территории

Местные жители хотят привести в порядок парк, сквер и улицы
Ольга ДАНИЛОВА
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Ежегодно призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублейЕжегодно призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Два малых города Курской области будут претендовать на федеральные средства для благоустройства территории.

От Курской области будут поданы заявки на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем России. На федеральные средства претендуют Фатеж с концепцией благоустройства городского парка и Дмитриев, где планируется привести в порядок привокзальную площадь и проспект Советских Космонавтов, а также организовать сквер Памяти и славы.

В прошлом году в конкурсе выиграли проекты «Теплый берег» ( Курчатов) и «Базарная площадь» ( Рыльск). На их реализацию выделено 135 млн рублей из федерального бюджета, привлекаются средства из регионального и местного источников, инвесторов. Заключены контракты с подрядными организациями, закупаются материалы. К работам приступят, как только установится сухая погода. Благоустройство завершится к концу года, пообещали в администрации региона.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». За два года было отобрано 160 проектов-победителей из 63 субъектов РФ. Ежегодно призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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