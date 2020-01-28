Курские Фатеж и Дмитриев претендуют на федсредства для благоустройства территории
Два малых города Курской области будут претендовать на федеральные средства для благоустройства территории.
От Курской области будут поданы заявки на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем России. На федеральные средства претендуют Фатеж с концепцией благоустройства городского парка и Дмитриев, где планируется привести в порядок привокзальную площадь и проспект Советских Космонавтов, а также организовать сквер Памяти и славы.
В прошлом году в конкурсе выиграли проекты «Теплый берег» ( Курчатов) и «Базарная площадь» ( Рыльск). На их реализацию выделено 135 млн рублей из федерального бюджета, привлекаются средства из регионального и местного источников, инвесторов. Заключены контракты с подрядными организациями, закупаются материалы. К работам приступят, как только установится сухая погода. Благоустройство завершится к концу года, пообещали в администрации региона.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». За два года было отобрано 160 проектов-победителей из 63 субъектов РФ. Ежегодно призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU