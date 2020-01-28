2020-01-28T19:00:10+03:00
Происшествия

В Курске судят зека, который шесть лет был в бегах

Мужчину задержали, когда он пытался выехать в Польшу
Ольга ДАНИЛОВА
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Беглеца задержали при попытке выехать за границуБеглеца задержали при попытке выехать за границуФото: Из архива КП.
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В Курске будут судить 47-летнего мужчину за побег из колонии.

Еще в 2012 году он был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) к двум годам 11 месяцам колонии с лишением права управления транспортом на полтора года. Наказание он отбывал в колонии-поселение, расположенной в Курчатовском районе Курской области.

В октябре 2012 года осужденного в сопровождении конвоя доставили в больницу в Курске для консультации и оказания медицинской помощи. Воспользовавшись моментом, когда конвой не контролировал его пребывание в больнице, он совершил побег. Зек сбежал через пожарный выход. Ему удалось даже покинуть территорию Курской области.

Мужчину задержали только в июле 2018 года при попытке пересечь государственную границу Польши и экстрадировали в Российскую Федерацию. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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