Курянина, угрожавшего убить судью, отправили на лечение

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:50:53+03:00

Курянин не раз угрожал тому же судье Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Курский районный суд рассмотрел уголовное дело против 33-летнего жителя Курска. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дела в суде).

- Курянин обратился в суд cзаявлением о взыскании выигрыша с букмекерской организации, где он делал ставки на различные спортивные соревнования. В удовлетворении его требований суд отказал. Разозлившись, курянин направил на электронную почту Промышленного районного суда несколько писем с угрозами расправой в адрес вынесшего решение судьи, - рассказали в прокуратуре.

По заключению экспертизы житель Курска страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость, добавили в ведомстве.

По постановлению Курского районного суда он направлен на лечение в психиатрический стационар специализированного типа. До этого он уже туда попадал за аналогичные действия в отношении того же судьи, сказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU