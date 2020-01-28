2020-01-28T17:15:02+03:00
Общество

В Курской области зимуют более двух тысяч водоплавающих

Птиц подсчитали в рамках акции «Серая шейка-2020
Яна ШЕЛЕСТ
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По итогам акции зарегистрирована 2081 особь тринадцати видовПо итогам акции зарегистрирована 2081 особь тринадцати видов
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18-19 января в Курской области состоялась акция всероссийского учета водоплавающих и околоводных птиц «Серая шейка-2020». К ней присоединились члены курского отделения Союза охраны птиц России, школьники, участники сообщества «Птицы города Курска». Координатором акции выступил Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина.

По итогам акции зарегистрирована 2081 особь тринадцати видов; в их числе кряква, серая цапля, лебедь-шипун. В прошлом году любители птиц насчитали 651 особь.

Участники акции обследовали реку Сейм в районе г. Курчатова и водоем-охладитель Курской АЭС, набережную «Утиный остров», реки Тускарь и Кур в Курске. Сведения о птицах присылали из Железногорского и Глушковского районов. Подробный отчет размещен на сайте заповедника.

Все переписчики получат свидетельства участников акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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