В Курске снесут долгострой на Дзержинского

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:00:32+03:00

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Уже больше десяти лет на пересечении улиц Дзержинского и Советской стоит замороженная стройка, которая портит вид города. Арбитражный суд Курской области признал самовольной постройкой это здание и обязал застройщика снести ее. К сожалению, застройщик добровольно решение суда не исполнил.

Для того чтобы убрать долгострой, по поручению главы города Курска до 10 февраля 2020 года Центр архитектуры и градостроительства разработает проект организации сноса этого объекта. После чего данную схему городская администрация готова будет передать службе судебных приставов или застройщику, если он в добровольном порядке будет готов приступить к сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU