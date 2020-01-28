2020-01-28T17:00:32+03:00
Общество

В Курске снесут долгострой на Дзержинского

До 10 февраля будет разработан проект организации сноса
Яна ШЕЛЕСТ
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Арбитражный суд Курской области признал здание самовольной постройкойАрбитражный суд Курской области признал здание самовольной постройкой
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Уже больше десяти лет на пересечении улиц Дзержинского и Советской стоит замороженная стройка, которая портит вид города. Арбитражный суд Курской области признал самовольной постройкой это здание и обязал застройщика снести ее. К сожалению, застройщик добровольно решение суда не исполнил.

Для того чтобы убрать долгострой, по поручению главы города Курска до 10 февраля 2020 года Центр архитектуры и градостроительства разработает проект организации сноса этого объекта. После чего данную схему городская администрация готова будет передать службе судебных приставов или застройщику, если он в добровольном порядке будет готов приступить к сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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