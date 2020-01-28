2020-01-28T14:39:47+03:00
Происшествия

Курский пенсионер изнасиловал пожилую односельчанку

ЧП произошло в Золотухинском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражуМужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу
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Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийства.

25 января 2020 в период времени с 10 часов 30 минут до 15 часов к обвиняемому во двор дома, расположенного в Золотухинском районе, пришла 69-летняя односельчанка, которая регулярно приносила ему для приобретения творог домашнего изготовления.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил потерпевшую к себе в дом, где применяя насилие и высказывая угрозы убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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