Курский пенсионер изнасиловал пожилую односельчанку
Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области расследует уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в совершении насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийства.
25 января 2020 в период времени с 10 часов 30 минут до 15 часов к обвиняемому во двор дома, расположенного в Золотухинском районе, пришла 69-летняя односельчанка, которая регулярно приносила ему для приобретения творог домашнего изготовления.
Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил потерпевшую к себе в дом, где применяя насилие и высказывая угрозы убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU