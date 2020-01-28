В Курской области отремонтируют девять участков муниципальных дорог

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:50:22+03:00

Работы пройдут в Курском, Тимском, Золотухинском и Щигровском районах

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области в 2020 году отремонтируют девять участков муниципальных дорог в Курском, Тимском, Золотухинском и Щигровском районах. Общая протяженность объектов составит 8,6 км.

В Курском районе отремонтируют следующие участки дорог:

- ул. Центральная в д. 1-я Моква Моковского сельсовета;

- автомобильная дорога в п. Касиновском Нижнемедведицкого сельсовета;

- ул. Сосновая в д. Ворошнево Ворошневского сельсовета;

- «Крым - Дряблово» - граница Октябрьского района;

- ул. Центральная в с. Полянском.

В Тимском районе отремонтируют дороги:

- по ул. Мира в с. Соколье;

- «Курск- Борисоглебск» - Погожее - ул. Красинка, ул. Кавыршинка.

В Золотухинском районе:

- автомобильная дорога по ул. Гагарина в м.Свобода;

- автомобильная дорога по ул.Гражданской в м.Свобода.

В Щигровском районе отремонтируют дорогу по улице Молодежной в с. Басово Титовского сельсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU