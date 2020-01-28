В Курской области отремонтируют девять участков муниципальных дорог
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курской области в 2020 году отремонтируют девять участков муниципальных дорог в Курском, Тимском, Золотухинском и Щигровском районах. Общая протяженность объектов составит 8,6 км.
В Курском районе отремонтируют следующие участки дорог:
- ул. Центральная в д. 1-я Моква Моковского сельсовета;
- автомобильная дорога в п. Касиновском Нижнемедведицкого сельсовета;
- ул. Сосновая в д. Ворошнево Ворошневского сельсовета;
- «Крым - Дряблово» - граница Октябрьского района;
- ул. Центральная в с. Полянском.
В Тимском районе отремонтируют дороги:
- по ул. Мира в с. Соколье;
- «Курск- Борисоглебск» - Погожее - ул. Красинка, ул. Кавыршинка.
В Золотухинском районе:
- автомобильная дорога по ул. Гагарина в м.Свобода;
- автомобильная дорога по ул.Гражданской в м.Свобода.
В Щигровском районе отремонтируют дорогу по улице Молодежной в с. Басово Титовского сельсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU