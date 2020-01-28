2020-01-28T12:17:25+03:00
Общество

Курским школьникам напомнят о безопасном поведении на льду

Ребятам еще раз расскажут, что выходить на лед опасно
Яна ШЕЛЕСТ
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С родителями также проведут разъяснительную работуС родителями также проведут разъяснительную работу
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В курских школах пройдут дополнительные инстуктажи для учеников. Ребятам еще раз расскажут, что выходить на лед опасно и объяснят, как себя вести в чрезвычайной ситуации. С родителями также проведут разъяснительную работу. В ближайшие дни во всех школах города должны состояться родительские собрания.

Как сообщалось ранее, 26 января, в воскресенье в Сеймском округе Курска произошла трагедия. Две школьницы-подружки девяти и десяти лет гуляли возле реки, которая протекает через город. Девочки зашли на лед, но ледяная корка треснула, и дети провалились в воду и утонули. По факту гибели СК возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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